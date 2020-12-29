«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية، ولوحات مفاتيح حاسب آلي.وتم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، و36 قضية في مجال الأمن العام شملت مزاولة مهنة بدون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1199 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 197 حكما قضائيا متنوعا.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.