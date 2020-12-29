«تعليم الوادي الجديد» يعلن عن مسابقة كاريكاتير الوقاية من كورونا

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد على تنفيذ مسابقة فنية كبرى تحت عنوان "كاريكاتير الوقاية من كورونا" بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وتوجيه التربية الفنية بالمديرية.تحت رعاية وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتزامنا مع الأحداث الجارية ولزيادة الوعى لدى طلاب المدارس حول مجابهة فيروس كورونا المستجد.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة( رياض الأطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية العام والفنى هذا بالإضافة لطلاب مدارس التربية الخاصةوتتضمن مجالات المسابقة:- احسن رسم كاريكتيرى معبر عن كورونا.- احسن رسم كاريكتيرى عن استخدام الكمامة.- أقوى العبارات الكاريكاتيرية لمحاربة كورونا.وذلك على ورق A4 وكتابة بيانات الطالب على الرسم.وأضاف الدكتور النيلي أنه تم تشكيل لجنة من المختصين وذوي الخبرات فى تقييم الأعمال واختيار المراكز الأولى وإعلانها فور الانتهاء من التقييم، هذا بالإضافة لتقييم أعمال طلاب التربية الخاصة.ولفت وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن العمل يجب أن يكون من إبداع الطالب وليس نقلا ويحق للطالب المشاركة بأكثر من مجال، على أن تسلم الأعمال لأقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية الخمس ومن ثم تسليمها جميعا لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بديوان عام المديرية، وستكون مدة المسابقة ٣ أيام من تاريخ الإعلان ولن يلتفت لاى أعمال ترد بعد هذا الموعد.