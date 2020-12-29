رئيس «الشيوخ» يلتقي سفير جورجيا ويكرم «شخصة 2020» في إفريقيا اليوم

يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة.وفي سياق مختلف، تكرم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، في الثانية من بعد ظهر اليوم، عضو المجلس النائب حسانين توفيق، بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى إفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة "AFICTA" التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة.