إندونيسيا توقع صفقات مع فايزر وأسترازينيكا لشراء لقاحات كورونا

توقع إندونيسيا اتفاقيات لشراء لقاحات كورونا مع شركتي "فايزر" و"أسترازينيكا"، حيث تستعد لتفشي الفيروس بعد عطلة نهاية العام.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة بودي جونادي صادقين قوله في إفادة صحفية إن الحكومة سوف توقع اتفاقا مع شركة فايزر في الأسبوع الأول من يناير للحصول على 50 مليون جرعة من اللقاح، بعد أن وقعت شركة "بي.تي. بيو فارما" الحكومية المنتجة للقاحات صفقة منفصلة بكمية مماثلة مع شركة أسترازينيكا هذا الأسبوع.وسوف تشمل كلا الصفقتين خيار شراء 50 مليون جرعة إضافية من كل شركة.ووقعت الدولة، التي تعاني من أسوأ تفشي لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، صفقات متعددة مع موردي اللقاحات، بما في ذلك مع شركة "سينوفاك بيوتك ليمتد" الصينية التي شحنت بالفعل 1.3 مليون جرعة في أوائل ديسمبر.