توقيع الكشف الطبي على متهم بدهس طفلتين بالساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة السائق المتهم بدهس طفلتين أثناء عبورهما الطريق للطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.كانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لطفلة اخرى اصيبت في نفس الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها.وكانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في منطقة الساحل بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 الواقعة.