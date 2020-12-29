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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«دمج وحماية».. وزيرة التضامن تُدخل الفرحة إلى قلوب «قصار القامة»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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اجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عدد من قصار القامة، لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجههم، وسبل دمجهم في المجتمع.

وكان قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقًا لما ورد في الدستور المصري 2014، وروعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعـي، بالتحديات التي يواجهونها بشأن دمجهم في المجتمع وبصفة خاصة في مجالات وسائل الانتقال وعدم إتاحتها، وضعف فرص التدريب والتأهيل، وقلة فرص العمل الملائمة لهم، وتجهيز وتأثيث الشقق الخاصة بهم والملائمة لمعيشتهم، بالإضافة إلى سبل مواجهة مشكلة التنمر ضدهم في المجتمع بشكل عام.

وأكدت «القباج» أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة منهم كموارد بشرية مهمة لخدمة المجتمع المصري.

وأضافت أنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، والعمل على توفير الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار مناسبة، فضلًا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم، والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة، ووعدت بأنها سوف تساهم في تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من كل أشكال التنمر.

كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم كل أشكال التنمر.

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