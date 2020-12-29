أسهم أوروبا تواصل المكاسب واتفاق خروج بريطانيا يدعم بورصتها

واصلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مكاسبها في نهاية العام، إذ دعمت آفاق النمو العالمي باتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وآمال في زيادة حزمة التحفيز الأمريكية وحملة التسابق في منطقة اليورو للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد.وصعد المؤشر ستكوس 600 الأوروبي 0.8 % بحلول الساعة 08:28 بتوقيت جرينتش، ليرتفع للجلسة الخامسة على التوالي ويبلغ قمة عشرة أشهر جديدة.وارتفعت الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ قفز المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 1.6 % بعد إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين الجانبين يوم الخميس.وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 % وواصل ارتفاعه القياسي، إذ ربحت الأسواق العالمية بدعم آمال في أن حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة سيجري رفع حجمها.وكان سهم مجموعة ساب للبرمجيات أكبر الداعمين للمؤشر داكس، بعد أن تقدمت وحدتها كوالتريكس إنترناشونال بطلب لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بما يصل إلى 100 مليون دولار.