الطيران الكويتي: استئناف الرحلات ابتداء من فجر السبت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أن استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، سيبدأ اعتبارًا من 2 يناير المقبل، في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت الكويت.وقال نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي- في تعميم صادر اليوم الثلاثاء، حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه- إن التعميم يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين، موضحًا أنه سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن أمس عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وانتهاءه بموعده المحدد نهاية يوم السبت المقبل، وكذلك فتح الحدود البرية والبحرية يوميًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.