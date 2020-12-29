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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التحفظ على 60 ألف كمامة طبية مغشوشة في طنطا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت وحدة مباحث مديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 60 ألف كمامة طبية مغشوشة وكمية كبيرة من مواد تصنيع الكمامات داخل شقة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتبين ضبط 5 أشخاص من القائمين على التصنيع بحوزتهم 013 ماكينة لتصنيع الكمامات داخل الشقة التي أعدت كمصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص)، وبسؤالهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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