«سيدات الأعمال» يتبنى مبادرة للترويج للمجمعات الصناعية

التقى وفد المجلس العربي لسيدات الأعمال لقاء موسع مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويأتي اللقاء استكمالًا للمؤتمر الذي عقده العربي لسيدات الأعمال في نوفمبر الماضي، والذي ناقش خريطة الاستثمار بمصر ما بين التطوير والتنمية.وقالت من جانبها عبير عصام، إن اللقاء ناقش سبل دعم العلاقات بين الهيئة وممثلي الوفد الذين شاركوا في اللقاء سواء بصفتهم الشخصية أو الجهات التي يمثلونها، فيما بحث اللقاء أهم الفرص الاستثمارية لممثلي الوفد، بالإضافة إلى طرح للطلبات التي تشغل المستثمرين والصناع ورجال الأعمال في القطاعات المختلفة بهدف تحسين مناخ الاستثمار.من جانبه استعرض اللواء محمد الزلاط، آخر المستجدات والمجهودات التي تقوم بها الهيئة لتعزيز المناخ الصناعي، ودعم كافة المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تواجههم وتذليل كافة العقبات، بالاضافة إلي توفير الطروحات للأراضي الصناعية بصورة دورية، حيث كشف الزلاط عن طرح سبع مجمعات صناعية جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي في اطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب ودعم صغار المستثمرين وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا والذي سيقوم بتوفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية، وهي، مجمع مرغم 2، مجمعات مدينة الغردقة، ومحافظة الغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.من ناحيته قال المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين اننا ننظر الى الهيئة كراعٍ للصناعة والجهة التي تدافع عنها وحل المشكلات للنهوض بالصناعة المصرية لتنافس عالميًا خصوصًا لما تمتلكه من مقومات تساعدها على ذلك.من جانبه طالب المهندس خالد حمزة، على ضرورة الاستعانة بالجامعات المصرية لما تمتلكه من كفاءات وكوادر واعدة في تقديم الدعم التقني في المنظومة الإلكترونية التي تعمل عليها الهيئة.من ناحية أخرى أشار المهندس محمد همام رئيس شركات همام للصناعات الهندسية، إلى ضرورة وضع أولوية للمنتج المصرى على مثيله الأجنبي وذلك لتحقيق التنمية والتطوير لقطاع الصناعة بمصر.وذكرت «عصام» أنها اتفقت على ترتيب لقاء يجمع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن يكون اللقاء بمحافظة أسوان، لاستطلاع المناطق الصناعية بالمحافظة، وافتتاح المنطقة الصناعية للشباب بقرية الجنينة والشباك، حيثيأتي ترتيب عصام للقاء من خلال عضويتها باللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، ورغبة عصام في توفير الدعم لشباب المصنعين.من ناحية أخرى تبنى العربي لسيدات الأعمال مبادرة للترويج للمجمعات الصناعية المطروحة، بمشاركة جمعية الصناعات الصغيرة بأكتوبر والتي يرأسها المهندس حسن سعد، كما تم تقديم طلبات من كل من المهندس حسن سعد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة بأكتوبر ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة لتوفير مجمعات صناعية تخدم أعضاء الجهات التي يرأسها.