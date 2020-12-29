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سياسي

«طاقة النواب»: وزير الكهرباء كان يبحث أزمات الفواتير شخصيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأكيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، والتطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ50 عاما الماضيين.

وقال السويدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الواقع يؤكد أنه قبل 6 سنوات ماضية كانت هناك مشكلات مزمنة في شبكات إنتاج ونقل الكهرباء، إضافة إلى المشكلات الكبيرة في انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة خاصة في عام 2012، مؤكدًا أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الكهرباء جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وإفريقيا في إنتاج الكهرباء وأصبح لدى مصر فائضا من الكهرباء.

ووجه النائب طلعت السويدي، التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين ورؤساء الشركات والهيئات وجميع العاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم الكبيرة ونجاحهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاقتصادى والحيوى، مشيدًا باعتراف الدكتور محمد شاكر بوجود بعد المشكلات فى شبكات التوزيع والتى لا يمكن إنكارها ويجب الاعتراف بها وأنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأعلن السويدى استعداد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى وضع رؤية مشتركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضمن التوصل إلى حلول عاجلة لمشكلات شبكات التوزيع، مؤكدًا أنه كان هناك تعاون وتنسيق حقيقية بين اللجنة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدى الخمس سنوات من عمر مجلس النواب الحالى فى فصله التشريعى الأول الذي انفض خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف النائب عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كان يبحث بنفسه جميع الشكاوى والمشكلات التى كانت تتلقاها اللجنة من جميع أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بقطاع الكهرباء داخل دوائرهم الانتخابية، لدرجة أنه كان يتولى بنفسه بحث ارتفاع بعض أسعار فواتير الكهرباء وكان يحقق فيها ويرد على اللجنة بنفسه ويعلن الإجراءات القانونية التى اتخذها.

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