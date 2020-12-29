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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
محطة مياه مدينة المستقبل
محطة مياه مدينة المستقبل
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة بدأت بالفعل في أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، والمقامة علي مساحة 11 فدانًا، وتعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، والتي تستهدف خدمة 175 ألف نسمة بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع منها قرية الواصفية والمنايف، وأبوصوير البلد، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

وأكد رئيس مياه القناة، أنه من المستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر ثانية بما يعادل 68 ألف مترا مكعبا يوميا، وتضم المحطة طلمبات مرشحه، وطلمبات مياه الغسيل، ولوحات التشغيل، ومنظومة الغسيل والروبه، ومولد – محولات، وللإعمال الاعتيادية وهي بئر توزيع، ومروقات، ومرشحات، وخزان ارضي، ومبنى الطلمبات، والمبانى الملحقة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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