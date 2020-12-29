بعد ميدان التحرير.. برلماني يطالب بإضاءة وتطوير ميادين المحافظات

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتجهيز للبدأ في أعمال إضاءة باقي ميادين القاهرة الخديوية بعد النجاح المبهر الذى حققته فى أعمال إضاءة ميدان التحرير والذي أصبح يضاهى أكبر وأفضل الميادين العالمية.وطالب أبوجاد، في بيان، الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تكليف الشركة بإضاءة جميع الميادين بمختلف عواصم المحافظات بصفة عامة وداخل المحافظات والمدن والمناطق الأثرية والسياحية على مستوى الجمهورية.وأكد أن ذلك الأمر سوف يسهم فى انتعاش السياحة المصرية خاصة السياحة الداخلية بعد الأزمات المزمنة التي واجهت قطاع السياحة المصرى والعالمى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.ووجه النائب حسين أبوجاد التحية للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لحرصه على مساهمة شركة الصوت والضوء في مثل هذه المشروعات المهمة لإعادة الصورة الحضارية للميادين العامة، مشيدًا بعمليات التطوير والتحديث الشاملين التي تمت داخل ميدان التحرير.