لم تسجل حالات حتى الآن.. حلايب وشلاتين خارج نفوذ كورونا

حالة من الهلع والقلق يعيشها العالم بعواصمه المختلفة، بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن أصبح وباءً عالميًا لم يترك مدينة إلا واقتحمها، إلا أنه لم يستطع اختراق حدود هاتين المدينتين "حلايب، وشلاتين"، جنوب محافظة البحر الأحمر، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثير من الأطباء، وأنه هناك مناعةً خاصة لدى سكان تلك المناطق.يقول مصدر مسئول بصحة البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أنه لم تسجل مديرية الصحة أي حالات إصابة لمواطني مدن حلايب وشلاتين جنوب المحافظة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم رصد حالات اشتباه هناك وبعد إجراء المسحات لها جاءت نتائجها سلبية.وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك تفسيرات لعدم تسجيل إصابات كورونا بمدن حلايب وشلاتين أهمها؛ عدم دخول أشخاص من خارج تلك المدن لها، وذلك يؤكد أنهم في حالة عزُلة طبيعية بعيدًا كورونا ومشتقاتها، الأمر الثاني التهوية والأماكن المفتوحة التي يقيمون بها، إلى جانب الأعشاب الطبيعية وتناول الأطعمة الصحية وهي أسباب تقاوم وتمنع تفشي كورونا.يقول محمد العبادي، أحد سكان منطقة شلاتين، إن السكان المحليين لا يهتمون لأخبار كورونا، أو أنهم لا يعتقدون بأنها وباء غير أنها مرض عادي، يشبه الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في حياة برية نقية لا يوجد بها تلوث بسبب التنقل بين الوديان والجبال ونصب الخيام في مواقع العشب لرعي الأغنام والإبل.وأضاف العبادي لـ"الدستور"، أنهم لا يذهبون للعلاج في المستشفيات أو الوحدات الصحية إلا في حالة الخطورة القصوى، لافتًا إلى بعض الأمراض التي يتم علاجها بالطبيعة منها لدغ العقرب يتم عن طريق أحد الشيوخ وهو العلاج بالقرآن الكريم أو كما يطلق عليه "الحوي"، وعلاج السخونة وضيق التنفس طريق استنشاق الأعشاب وأبرزها؛ الحرجل، والحلف برّ، وأعشاب جبلية يتم جمعها من صحراء محمية جبل علبة، وبعدها تتحسن حالة المريض دون تعاطي أي أدوية مصنعة أو غيرها بعد تناول العشب المخصص لكل مرض كما هو متعارف عليه.