رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لم تسجل حالات حتى الآن.. حلايب وشلاتين خارج نفوذ كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
جريدة الدستور
علي عواد
طباعة
حالة من الهلع والقلق يعيشها العالم بعواصمه المختلفة، بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن أصبح وباءً عالميًا لم يترك مدينة إلا واقتحمها، إلا أنه لم يستطع اختراق حدود هاتين المدينتين "حلايب، وشلاتين"، جنوب محافظة البحر الأحمر، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثير من الأطباء، وأنه هناك مناعةً خاصة لدى سكان تلك المناطق.

يقول مصدر مسئول بصحة البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أنه لم تسجل مديرية الصحة أي حالات إصابة لمواطني مدن حلايب وشلاتين جنوب المحافظة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم رصد حالات اشتباه هناك وبعد إجراء المسحات لها جاءت نتائجها سلبية.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك تفسيرات لعدم تسجيل إصابات كورونا بمدن حلايب وشلاتين أهمها؛ عدم دخول أشخاص من خارج تلك المدن لها، وذلك يؤكد أنهم في حالة عزُلة طبيعية بعيدًا كورونا ومشتقاتها، الأمر الثاني التهوية والأماكن المفتوحة التي يقيمون بها، إلى جانب الأعشاب الطبيعية وتناول الأطعمة الصحية وهي أسباب تقاوم وتمنع تفشي كورونا.

يقول محمد العبادي، أحد سكان منطقة شلاتين، إن السكان المحليين لا يهتمون لأخبار كورونا، أو أنهم لا يعتقدون بأنها وباء غير أنها مرض عادي، يشبه الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في حياة برية نقية لا يوجد بها تلوث بسبب التنقل بين الوديان والجبال ونصب الخيام في مواقع العشب لرعي الأغنام والإبل.

وأضاف العبادي لـ"الدستور"، أنهم لا يذهبون للعلاج في المستشفيات أو الوحدات الصحية إلا في حالة الخطورة القصوى، لافتًا إلى بعض الأمراض التي يتم علاجها بالطبيعة منها لدغ العقرب يتم عن طريق أحد الشيوخ وهو العلاج بالقرآن الكريم أو كما يطلق عليه "الحوي"، وعلاج السخونة وضيق التنفس طريق استنشاق الأعشاب وأبرزها؛ الحرجل، والحلف برّ، وأعشاب جبلية يتم جمعها من صحراء محمية جبل علبة، وبعدها تتحسن حالة المريض دون تعاطي أي أدوية مصنعة أو غيرها بعد تناول العشب المخصص لكل مرض كما هو متعارف عليه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

15 دقيقة كاملة.. سحل «فتاة النزهة» أطول عملية قتل مروري

المقاومة الإلكترونية فريضة.. شباب: دعم الدولة على «السوشيال ميديا» واجب وطنى

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»