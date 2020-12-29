الاحتلال يتأهب لـ«الركن الشديد» في غزة

أكد محلل الشئون العسكرية الإسرائيلية بصحيفة "يديعوت" أليكس فيشمان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب مع بدء انطلاق مناورات الركن الشديد التي تجريها المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم.وأضاف فيشمان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب، خصوصًا على المستوى الاستخباراتي، مؤكدًا أن التقديرات بتحول هذه المناورة إلى حدث حقيقي ضد "إسرائيل"، ضعيفة جدًا، مؤكدًا أن التقديرات ضعيفة لأن هذه فترة انتقالية في البيت الأبيض، وكل من إيران، وحزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، مقتنعون بأن "إسرائيل" تريد استغلال الأيام المتبقية لترامب، لتصفية الحسابات.واختتم محلل العسكرية أن حماس على علم بالمناورات الأخيرة التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وتدرب خلال على احتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حماس تهدف من هذه المناورات للرد بخلق حالة ردع أمام الجيش الإسرائيلي.