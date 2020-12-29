«حساسين» يطالب باستمرار ضبط المخالفين لقرارات مواجهة كورونا

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشؤون البرلمانية، أن ما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن غلق 11 ألفا و608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات يؤكد حرص الحكومة على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وحذر "حساسين" فى بيان اليوم، من خطورة استمرار المخالفات وعدم الالتزام من أصحاب المحلات والمقاهى والمطاعم والأسواق بالإجراءات والقرارات الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبًا من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء للقيام بجولات مستمرة لمواجهة مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تنذر بعواقب وخيمة فى مواجهة فيروس كورونا خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بهذا الفيروس.