موسكو: لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف المركز الروسي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين خلال الـ24 ساعة الماضية سواء من لبنان أو الأردن إلى الجمهورية العربية السورية، موضحا أنه لم يتم أيضا تسجيل عودة أي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15عبوة ناسفة قابلة للانفجار.