«الشيوخ» يكرم حسانين توفيق لحصوله على شخصية العام بإفريقيا المعلوماتية

تكرم هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ظهر اليوم، عضو المجلس النائب حسانين توفيق.يأتي ذلك بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الإفريقية.