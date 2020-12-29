183 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا في أفغانستان

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 52 ألفًا و330 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس أمس الإثنين، وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2189 حالة.وأوضحت أنه تم تسجيل 191 حالة تعافٍ خلال الفترة ذاتها، بينما تبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 7 آلاف و628 حالة، ويبلغ إجمالي المتعافين 41 ألفًا و801 حالة.