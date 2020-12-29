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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سائقين اعتديا على عامل بالجمالية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الأمن من ضبط سائقين قاما بالتعدي على عامل وأصاباه بإصابات بالغة لخلافات بينهم.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بوصول إسلام محيي الدين عبد الفتاح ٢٧ عاما عامل، ومقيم عزبة "المحطة" دائرة المركز الى مستشفى الجمالية العام مصابا بجرحين قطعيين بالرأس وادعى أنه تعرض تعدي من آخرين.

وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله اتهم كلا من حمدى خليل على خليل ١٩ عاما سائق توك توك ومقيم منطقة مساكن الزمالك بندر الجمالية والمهدى المهدى منصور  ٢٨ عاما سائق ومقيم منطقة عزبة المحطة بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وآلة حادة "سكين" بحوزة الأول وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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