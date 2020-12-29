لخلافات الجيرة.. نجار يعتدي على عمه في الدقهلية

حرر موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، محضرا ضد نجل شقيقه ويعمل نجارا ويقيم بجواره بقرية ميت مرجا التابعة لمركز الجمالية بالتعدى عليه لخلافات جيرة بينهم مما أدى إلى إصابته.كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول "إ. م. ع. ا"، 56 عامان موجه عام بالتربية والتعليم بالمنزلة ومقيم ميت مرجا دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي بطول حوالي 5 سم بفروة الرأس وكسر في العظم الجداري للدماغ وتجمع دموى على الجانب الأيمن وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.وبانتقال مأمور وضباط وحده المباحث بالمركز الى مكان البلاغ، وبالفحص وبسؤاله اتهم نجل شقيقه "م. م. م.ا"، 35 عاما، نجار، ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بـ "كوريك" وإحداث اصابته وذلك لوجود خلافات فيما بينهم بسبب الجيرة.وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبسؤاله أقر بمضمون ما جاء بأقوال الشاكي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7674لسنة 2020 جنح مركز شرطة الجمالية، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.