90 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور" عن أنه تم إجراء أكثر من 89.8 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في عموم البلاد، وذلك منذ انتشار الوباء في مارس الماضي.وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الثلاثاء أنه تم إجراء 292 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط. وأضاف البيان أن 662 ألفًا و615 شخصًا لا يزالون قيد الإشراف الطبي في البلاد؛ للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.وكانت روسيا قد بدأت في الخامس من ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.