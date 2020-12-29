خالد مشهور: دار الإفتاء منارة نفخر بها في العالم

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دار الإفتاء منارة نفخر بها أمام العالم أجمع، ودائما تقدم صحيح الدين في مصر والعالم كله، وأصبحت تحظى بثقة المؤسسات الدولية لما لها من رصانة وسيرها على الطريق الصحيح، لا تصدر فتوى عن هوى أو رغبة لسلطان وإنما خدمة للدين ولصالح المسلمين، وقد بذلت على خلال السنوات الماضية جهودا كبيرةً ومهمةً في مجال تصحيح المفاهيم ومحاربة التطرف ونشر الوعي الديني والإفتائي على الصعيدين المحلي والعالمي عبر الاهتمام بالفتوى وضبطها وتقنينها وبيان أهميتها في نشر السلم والأمن في العالم، وعملت على تحرير منابر الفتوى من احتلال جماعات الشر، واستخدمت سائر الوسائل التقنية الحديثة لنشر الرؤية الإسلامية الصحيحة ولتصحيح صورة الإسلام في المحافل الدولية.وقال النائب، في بيان، إن احتفال هذه المؤسسة بمرور 125 عاما على نشأتها إنما لأنها تقوم بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتجديد الخطاب والفكر الديني، ومعالجة فوضى الفتاوى، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي، حيث تعتبر تعتبر دار الإفتاء مؤسسة تعليمية مصرية تعمل كمركز للبحوث القانونية الإسلامية منذ إنشائها كما تعمل على إبقاء المسلمين على اتصال بالمبادئ الدينية، وتعالج الشكوك المتعلقة بالحياة الدينية والعالمية، وتكشف عن القانون الديني للقضايا الجديدة للحياة المعاصرة ويمتد دور دار الإفتاء خارج مصر، ويتلقى الاستفسارات من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك الطلاب الأجانب الذين يرغبون في تلقي تدريبات في الشريعة الإسلامية.وأضاف النائب أن دار الإفتاء المصرية تتولى إصدار البيانات الشرعية المختلفة في القضايا التي تثار على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك لمنع محاولات التضليل والتشكيك في ثوابت الدين، حيث تعد مهمة رد الشبهات عن الإسلام من أهم المهام التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية، حيث إن الرد عليها بالحكمة والبراهين العلمية، التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات، وقد اتخذت الدار رؤية جديدة حيث اعتبرت أن الإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه، بجانب التأكيد على وجوب نشر ثقافة التجديد، انطلاقا من أن التجديد منظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والمجال الديني، ولا تنفصل عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية.