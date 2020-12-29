مجلس النواب يختتم آخر حفلات استقبال الأعضاء الجدد اليوم
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن اليوم الثلاثاء، هو أخر حفلات استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026).
وأضاف فوزي: "سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء بإجمالي 86 نائبًا".
وكانت الامانة العامة وعلي مدار 5 ايام سابقة قد استقبلت اغلبية النواب عن القوائم والفردي.
وأضاف فوزي: "سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء بإجمالي 86 نائبًا".
وكانت الامانة العامة وعلي مدار 5 ايام سابقة قد استقبلت اغلبية النواب عن القوائم والفردي.