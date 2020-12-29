رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإفريقية للحد من آثار المخاطر» تكشف آليات مواجهة تغيرات المناخ

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشفت الوكالة الأفريقية للحد من آثار المخاطر عن مقترحات وآليات تتعلق بتقليل تداعيات التغيرات المناخية والآثار المدمرة للأعاصير المدارية في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي.

وذكر بيان مشترك للوكالة الأفريقية للحد من آثار المخاطر والاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أن الآليات الجديدة ستوفر الموارد المالية اللازمة والتمويل السريع الهادف إلى بناء قدرة الدول على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في القارة الأفريقية، والتنبؤ والاستجابة المبكرة للتعامل مع حالات الطوارئ التي تسببها الأعاصير المدارية.

وأشار إلى أن منطقة جنوب غرب المحيط الهندي في القارة السمراء تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطا على مستوى العالم من حيث تكوين الأعاصير المدارية، وأن التطورات المناخية في هذه المنطقة دفعت إلى تجديد اهتمام الدول بالتغطية التأمينية للأعاصير المدارية.

وأكد البيان أن الوكالة الأفريقية للحد من آثار المخاطر طورت نموذجا قادرا على تقدير المخاطر والخسائر الاقتصادية بدقة بسبب أحداث الأعاصير المدارية التي جرت دراستها في دول جنوب غرب المحيط الهندي مثل موزمبيق ومدغشقر وجزر القمر وموريشيوس وسيشيل وتنزانيا.

من جانبه، شدد الأمين العام للوكالة الأفريقية للحد من آثار المخاطر، إبراهيما شيخ ديونج، على أن هدف الوكالة هو الاستمرار في تقديم الحلول لتلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل فعال، مشيرا إلى أن الآليات المقترحة ستسمح للدول الأعضاء بتوقع وإدارة الظواهر الجوية القاسية بشكل أفضل مع ضمان تخفيف تأثيرها على السكان.

وقال إن مدغشقر، وهي أكبر جزيرة في إفريقيا ومعرضة بشكل طبيعي للأعاصير، أصبحت أول دولة في المنطقة تحصل على تغطية تأمينية حدودية للأعاصير المدارية من "الوكالة الأفريقية للحد من آثار المخاطر".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»