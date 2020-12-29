قلق في كوريا الجنوبية من «حمى الخنازير الإفريقية»

ذكرت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، أن ثمة خطرًا "كبيرًا جدًا" بشأن انتشار حمى الخنازير الإفريقية من حدود البلاد الشمالية وحتى مزارع الخنازير المحلية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.وهناك احتمال كبير أن تتجه الخنازير البرية جنوبًا بصورة أكبر بسبب موسم التكاثر خلال الفترة بين نوفمبر ويناير، مما يثير مخاوف بشأن انتشار حمى الخنازير الإفريقية.وسيتم اعتبار مزارع الخنازير التي تقع على بعد 3 كيلومترات من حالات الإصابة المؤكدة، "خطيرة"، وسيتم تطبيق إجراءات إضافية.وذكرت "بلومبرج" أن الدولة تقوم أيضًا بإضافة أسوار لتقييد حركة الخنازير البرية، ونشر المزيد من الجنود لتحديد مواقع الخنازير المصابة.