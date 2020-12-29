«أولياء أمور مصر» يطالب التعليم بدعم يوسف «بائع الموز»

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن التفوق والطموح يسعى إليه كل إنسان، وإن كان الفقير يتوصل إليهم بالتغلب على الصعاب وبالعزيمة القوية، فصعوبة العيش تدفعة إلى السعي إليهم حتى يتخلص من وطأة الفقر والحاجة.وأشارت "الحزاوي" إلى أن قصة الطفل يوسف الشهير إعلاميًا بـ "بائع الموز" مثال لذلك ويجب علينا عند تربية الأبناء أن ننمي لديهم الطموح والاعتماد على النفس ويأتي ذلك بكلمات التشجيع التي يلزم دائما نستخدمها في التعامل مع الأبناء.وأضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن كلمة "أنت قادر، أنت تستطيع" تولد لديهم طاقة كبيرة للتفوق.وناشدت" الحزاوي" أولياء الأمور بضرورة تحديد المهام للأبناء حتى يقوم بها وان كانت بسيطة في البداية فذلك ينمي لديه الشعور بالمسئولية، ثم بعد ذلك اطلبي أشياء أكبر وهكذا وإذا أخفق في أداء تلك المهام لا داعي للتوبيخ واللوم فإن ذلك سيكون له آثار سلبية عليه.واستكملت: " بل يجب أن نعلم ابنائنا أن الخطأ وارد الحدوث، ولكن من المهم أن يتعلم من أخطائه ولا يكررها".وتابعت:"نتمنى من وزارة التربية والتعليم، تقدم الدعم لأمثال بائع الموز يوسف لأنه يستحق الدعم والمساندة، وكذلك أيضا الإعلام يكون حريص على عرض تلك النماذج حتى يصبحوا قدوة لشبابنا حسنة، فهناك نماذج مشرفة كثير ولكن للأسف لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير".