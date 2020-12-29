رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» يطالب التعليم بدعم يوسف «بائع الموز»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن التفوق والطموح يسعى إليه كل إنسان، وإن كان الفقير يتوصل إليهم بالتغلب على الصعاب وبالعزيمة القوية، فصعوبة العيش تدفعة إلى السعي إليهم حتى يتخلص من وطأة الفقر والحاجة.

وأشارت "الحزاوي" إلى أن قصة الطفل يوسف الشهير إعلاميًا بـ "بائع الموز" مثال لذلك ويجب علينا عند تربية الأبناء أن ننمي لديهم الطموح والاعتماد على النفس ويأتي ذلك بكلمات التشجيع التي يلزم دائما نستخدمها في التعامل مع الأبناء.

وأضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن كلمة "أنت قادر، أنت تستطيع" تولد لديهم طاقة كبيرة للتفوق.

وناشدت" الحزاوي" أولياء الأمور بضرورة تحديد المهام للأبناء حتى يقوم بها وان كانت بسيطة في البداية فذلك ينمي لديه الشعور بالمسئولية، ثم بعد ذلك اطلبي أشياء أكبر وهكذا وإذا أخفق في أداء تلك المهام لا داعي للتوبيخ واللوم فإن ذلك سيكون له آثار سلبية عليه.

واستكملت: " بل يجب أن نعلم ابنائنا أن الخطأ وارد الحدوث، ولكن من المهم أن يتعلم من أخطائه ولا يكررها".

وتابعت:"نتمنى من وزارة التربية والتعليم، تقدم الدعم لأمثال بائع الموز يوسف لأنه يستحق الدعم والمساندة، وكذلك أيضا الإعلام يكون حريص على عرض تلك النماذج حتى يصبحوا قدوة لشبابنا حسنة، فهناك نماذج مشرفة كثير ولكن للأسف لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»