كمبوديا تعلن بدء إنتاج النفط بعد سنوات من التأخير

أسفرت طموحات كمبوديا طويلة الأمد في أن تصير دولة منتجة للبترول، عن نتائج إيجابية، وذلك مع تدفق أولى قطرات النفط في حقل النفط التجاري الوحيد لديها.وأعلن رئيس الوزراء هون سين على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، عن بدء الإنتاج في حقل نفط "أبسارا" الواقع على بعد 160 كيلومترا من ساحل كمبوديا في خليج تايلاند، واصفا الامر بأنه بمثابة "نعمة" للبلاد.وكتب "إنها خطوة مهمة بالنسبة لكمبوديا لبناء القدرة الوطنية ولصناعات النفط والغاز والطاقة"، مضيفا أن "الفوائد الرئيسية تتضمن إيرادات الميزانية الوطنية، والفوائد الاقتصادية الناتجة عن تنويع صناعة النفط وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع".