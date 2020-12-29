داخلية غزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن مناورة «الركن الشديد»

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين في قطاع غزة، بشأن المناورة العسكرية المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "الركن الشديد".وقالت الوزارة في بيانها: "ستسمع أصوات تفجيرات وإطلاق نار في ساعات متفرقة من اليوم الثلاثاء في محافظات قطاع غزة، وهي ضمن المناورة المشتركة لفصائل المقاومة".يذكر أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت في وقتٍ سابق عن مناورة عسكرية تضم كافة فصائل المقاومة بقطاع غزة، تحت عنوان "الركن الشديد"، بدءًا صباح يوم الثلاثاء، حتى صباح الغد.