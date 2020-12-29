سلالة كورونا الجديدة تصل إلى باكستان

ذكرت وزارة الصحة في إقليم "السند" الباكستاني، أنه تم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في المملكة المتحدة مؤخرًا في العينات التي تم أخذها من ركاب عادوا من بريطانيا خلال الأيام الماضية.وأضافت الوزارة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن العينات التي تم أخذها من 12 شخصًا عائدين من المملكة المتحدة أظهرت إصابة 3 منهم بالسلالة الجديدة من الفيروس.وأوضحت أن التنميط الجيني أظهر أن العينات مطابقة بنسبة 95% للسلالة الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات بدأت في تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى لإخضاعهم للعزل.من جهته.. قال المتحدث وزارة الصحة في إقليم "السند" ميران يوسف: "إن هذه العينات ستخضع لمرة ثانية من التنميط الجيني كما أضاف أنه تم رصد الحالات في مدينة (كراتشي)".وأبلغت وزارة الصحة بالإقليم المساعد الخاص لرئيس الوزراء عمران خان بشأن الخدمات الصحية الوطنية الدكتور فيصل سلطان بتطورات الوضع.