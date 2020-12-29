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محافظات

جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصري الفرعوني

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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افتتح الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الفني للفنون التراثية للدكتورة سالي فتحي، بكلية التربية النوعيه بقصر الثقافة ببنها، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد، كلية التربية النوعية والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحتة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور معروف أحمد، رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من الطلبة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم، إن المعرض تناول عدد من اللوحات التي تقدم التراث المصري الفرعوني والإسلامي، وأيضًا المكسيكي، وعدد من اللوحات التي تُعبر عن حروف اللغة العربية وجمالها.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، بالاأعمال المقدمة، والتي تعبر عن التراث والثقافة، وتُعزز الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية.

في وقت سابق شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة، بيوم التميز العلمي في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا، والبحوث والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وواصل «السعيد»، أن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة؛ يأتي انطلاقًا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب؛ تأكيدًا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

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