مصرع ميكانيكي فى مشاجرة مع زوج شقيقته بالقليوبية

لقي ميكانيكي بمنطقة الجبل الأصفر التابع لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرعه إثر مشاجرة مع نجل عمه وزوج شقيقته عامل والذي بضربه بعصا على رأسه في مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته فسقط غارقًا في دمائه.جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد أسبابها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية الجبل الأصفر.وتبين من التحريات حدوثها بين كل من طرف أول "ع. م. ع" 33 سنة، ميكانيكى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، توفى إثر إصابته بكدمة بالحاجب الأيسر بالوجه و"طرف ثاني" نجل عم الأول وزوج شقيقته "م. ع. س" 28 سنة عامل، مؤقت بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين الثانى "المتهم" وزوجته "هـ. م. ع" 23 سنة، ربة منزل، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف أهليتها ولدى قيام زوجها الثانى "المتهم" بالتوجه إليها لمحاولة الصلح وإعادتها لمسكنه حدث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها الأول "المجني عليه" مشادة تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني "المتهم" بالتعدي على الأول "المجني عليه" بالضرب بقطعة خشبية ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه وتوفى على إثرها في الحال.بسؤال والد المتوفى "ع. ف. ن" 66 سنة، بالمعاش ومقيم ردد ذات المضمون واتهم زوج نجلته بالتعدى على نجله مما أدى لوفاته.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.