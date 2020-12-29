جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

قام الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون التعليم والطلاب، بجولة مفاجئة لمبنى الإسكان الفاخر بالجامعة، خلالها على ضرورة التزام الطلاب المغتربين بالإجراءات الاحترازية خلال إقامتهم بالوحدات السكنية التابعة لقطاع المدينة الجامعية، والتى حددتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، والمتضمنة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات داخل الغرف، واستخدام أدوات تطهير وتعقيم الأيدي والإبلاغ عند ظهور أي علامات مرضية.والتقى غريب عدد من الطالبات الوافدات من السودان للدراسة بكلية الطب، وأكد لهم على ترحيب إدارة الجامعة بأشقائهم من السودان وحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها الوافدين من مختلف الدول الشقيقة سواء من الوطن العربي أو الإفريقية.يذكر أن مبنى الإسكان الفاخر من الوحدات السكنية المنضمة حديثًا لقطاع المدن الجامعية والمكون من 4 طوابق ويضم 187 غرفة ومنقسم إلى جناحين أحدهما لسكن الطلبة وآخر للطالبات.