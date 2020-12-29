الجيش السوداني: نخوض حربًا في «الفشقة» مع قوات فدرالية إثيوبية

قال الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء: «نخوض حربًا مع قوات نظامية فدرالية وليست ميليشيات إثيوبية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، وتابع: جهات داخلية بمساعدة أطراف خارجية تقتلع العلامات الحدودية مع إثيوبيا»، مؤكدًا أنه تم استعادة مناطق زراعية واسعة عند الحدود مع إثيوبيا.وأكد الجيش السوداني: «نخوض حربا في الفشقة مع قوات فدرالية إثيوبية تملك أسلحة ثقيلة».وكانت مصادر سودانية مطلعة، قد قالت اليوم الثلاثاء، إن القوات السودانية تتأهب لهجوم إثيوبي وشيك، وأفادت فضائية «العربية» نقلا عن تلك المصادر، بأن هناك حشودًا عسكرية إثيوبية على الحدود.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أنها ستتخذ إجراءات لحماية الحدود، إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية.