التحري عن 3 ضباط مزيفين سرقوا المواطنين في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، استعجال التحريات الأمنية الخاصة بقيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وانتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع، وأقر المتهمون بسرقتهم للمواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وتحصلوا على هواتف محمولة ومبالغ مالية تقدر 35 ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.