رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الفيوم: قصر صلاة قداسات رأس السنة الميلادية على الآباء الكهنة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أصدر نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم، توجيهات بشأن ترتيبات قداسات رأس السنة الميلادية الجديدة، وعيدي الميلاد المجيد والغطاس، خلال الأسابيع المقبلة، وقرر قصر حضور هذه المناسبات على القساوسة والقمامصة فقط، دون حضور من المصلين الأقباط، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

قرر مطران الفيوم، قصر صلاة قداسات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، على الآباء الكهنة فقط، وبدون حضور الشمامسة أو المصلين الأقباط، وإلغاء قداس صباح الجمعة المقبل، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

كما تقرر استقبال مطران الفيوم، التهنئة بعيد الميلاد المجيد من خلال الاتصال التليفوني، أو من خلال الرسائل، مع اعتذار كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين سواء مساء أو صباخ العيد.

كما تقرر غلق المدافن للزيارات المعتادة في هذه الفترة من قبل الأقباط لذويهم المتوفين، ما عدا حالات الدفن للمتوفين خلال هذه الفترة، مع الاستمرار في صلاة القداسات يومي الأحد والجمعة، بحضور الآباء الكهنة فقط وبدون حضور شمامسة أو مصلين من الشعب، إبتداءً من الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر.

واعتذرت إيبارشية الفيوم، للمصلين الأقباط الحاجزين يومي الجمعة والأحد المقبلين، عن حضور القداسات، سواء وما يليهما بسبب هذه الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة جائحة "كورونا" المستجد.

موضوعات متعلقة

15 دقيقة كاملة.. سحل «فتاة النزهة» أطول عملية قتل مروري

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»