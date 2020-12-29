«القليوبية»: لا اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة خلال مراحل تنفيذ المشروعات وتسليم الأعمال طبقا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 - 2021جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من جميع الخطة الاستثمارية للبدء في اعتمادات إضافية للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.وشارك بالاجتماع كل من إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري الخدمات ومدير الشئون المالية.شدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.كما أكد محافظ أنه الخطة المالية تتضمن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية، مؤكدًا على التنسيق مع المحافظة والوزارت التى تتولى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها مع المديريات التابعة لها بشأن الخطة الاستثمارية والمالية للمشروعات التى تشهدها المحافظة حاليًا، مشددًا على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإنجاز المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، والأعمال الخاصة بالربع الثاني من الخطة الاستثمارية. في العديد من القطاعات الخدمية "الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي، وفي قطاع تدعيم الوحدات المحلية وتوريد المعدات وقطاع الإسكان حث على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة أعمال الرصف.كما ناقش المحافظ سرعة الانتهاء من مشروع تغيير كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية في عدد من شوارع مدينة بنها بشارع فريد ندا وشوارع أخرى.كما ناقش المحافظ استكمال رصف طريق محور الباسوسية بالقناطر ورصف طريق علما بقرية طحلة ورصف طريق مصرف القليوبية من مزلقان زكي وحتي قرية نامول بالاضافة الى مناقشة سرعة انشاء طريق مصرف ابو زعبل الجديد واستكمال إنشاء كوبري على المصرف ليكون طريق بديل لأبو زعبللافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة لتذليل العقبات، حيث أنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات المشددة حيال أي مقاول أو شركة تأخر تسليم الأعمال في المواعيد المتفق عليها.كما ناقش الهجان استكمال تطوير ميادين مدينة بنها وميدان العاشر بقليوب واستكمال تطوير إنفاق شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة والنيل والزراعة والانتهاء من أعمال تطوير كوبري كفر شبين.وشدد محافظ القليوبيه على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وفى ذات السياق وجه المحافظ بعدم عقد أي اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وكذا التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.