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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عطل يحرم 10 ملايين مكسيكي من الكهرباء لساعتين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بعد عطل حرم في وقت سابق من النهار ما يقرب من 10.3 ملايين شخص من الكهرباء، خصوصا في العاصمة مكسيكو وضواحيها.

ونجم العطل عن مشكلة في شبكة الكهرباء جراء تردد منخفض على مجمل الأراضي، وفق ما أعلنت اللجنة الفدرالية للكهرباء وهي الهيئة المشرفة على القطاع، عبر حسابها على تويتر عند الساعة 14:29 (20:29 بتوقيت جرينتش).

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع بدأ يتحسن تدريجيا بعد بضع دقائق، إلى أن عاد الوضع طبيعيا بالكامل بعد ساعتين.

وقالت كلاوديا شينباوم، رئيسة بلدية مكسيكو، إن المنطقة التي عانت جراء العطل تشمل وادي مكسيكو الذي يضم العاصمة ومدنا مجاورة عدة، غير أن أشخاصا آخرين تحدثوا عن أعطال سُجلت أيضا في ولايتي خاليسكو ونويفو ليون، وفق الصحافة المحلية.

وأوضح المركز الوطني للتحكم بالطاقة من ناحيته أن الحادثة متصلة بـ"اختلال في التوازن في نظام الترابط الوطني بين الشحن والتوليد الكهربائي"، ما أدى إلى "فقدان ما يقرب من 7500 ميجاواط"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا في الموضوع.

ورغم تسجيل مشكلات موضعية في التزويد بالطاقة الكهربائية أحيانا في بعض المناطق، غير أن الأعطال الضخمة بهذا الحجم نادرة في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة.

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