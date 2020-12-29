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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

استبعاد مدير والتحقيق مع 3 معلمين بمدرسة إعدادية في بني سويف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الثلاثاء، استبعاد مدير مدرسة إعدادية، والتحقيق مع 3 مدرسين من الإشراف اليومي بالمدرسة، على خلفية عدم سير العملية التعليمية داخل المدرسة بالشكل المطلوب.

وفاجأ مدير إدارة ناصر التعليمية أحد المدارس بقرية بهبشين، لمتابعة سير العملية التعليمية، يرافقه لجنة من التعليم الإعدادي، حيث فوجئ بعدم سير العملية بالشكل المطلوب وتقصير المدير والإشراف العام واليومي في أداء عملهم.

وقرر "الكاشف" إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع استبعاده من عمله لحين إنتهاء التحقيقات، كذلك إحالة 3 مدرسين من الإشراف إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

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