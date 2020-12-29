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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باباجان: «أصبحنا دولة أمناء في عهد أردوغان»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال علي باباجان رئيس حزب ديفا خلال مشاركاه في مؤتمر للحزب عقد اليوم الثلاثاء، في أنقرة: في بلدنا، للأسف، بدلًا من سيادة القانون، يوجد القرارات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته كل يوم.

وتابع باباجان: تقوم حكوم أردوغان بتعيين الأمناء للبلديات واحدًا تلو الآخر، والآن أصدروا قانونًا ومهدوا الطريق للجمعيات لتعيين أمناء وفقا لرأيهم، وتابع: إذا لم يخجلوا، فسوف يسنون قانونًا آخر ويقولون هذه المعارضة، فلنعين أمناءًا للأحزاب السياسية أو على الأقل ننهيها، وإذا لم يخجلوا، سيفعلون ذلك أيضًا.

وتابع باباجان: أصبحنا دولة أمناء، يعينون أمناء في الشركات والبلديات والجمعيات، وأضاف: هذا بلد يبلغ تعداد سكانه 84 مليون نسمة، وهذا البلد بلد كبير، لايمكنك إدارة هذا البلد بأوصياء.

يأتي هذا فيما أعلن البرلمان التركي، الأحد، موافقته على قانون يعزز سطوة الحكومة في الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وسط استنكار من الجماعات الحقوقية التي اعتبرت بأن القانون هذا يقيد حريات المجتمع المدني.

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