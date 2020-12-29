جامعة الوادي الجديد تحصل على المركز 2 بجائزة الشباب العربي 2020

فاز الدكتور أحمد طه محمد إبراهيم المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، بالمركز الثاني في مسابقة الشباب العربي 2020، والتي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بجامعة الدول العربية.وأكد الدكتور أحمد طه المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب إن موضوع جائزة الشباب العربي لعام 2020 حول الأزمات في الوطن العربي خاصة في ظل جائحة كورونا خاصة وأن هذه الأزمة الأخيرة كان لها تداعيات كبيرة على مناحي الحياة كافة، ليس فقط فى الوطن العربى ولكن فى غالبية دول العالم. فجاء موضوع الجائزة للبحث عن رؤى علمية شابة لهذا الموضوع.وأضاف طه ان البحث جاء بعنوان " الأزمات في الوطن العربي: المفاهيم – التداعيات – الإدارة" وقد فاز بالمركز الثاني مناصفة مع باحثة جزائرية على أن يتم تنظيم حفل تكريم للفائزين وتسليم الجوائز لاحقا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.هذا وقد هنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور أحمد طه بقسم الاعلام بكلية الآداب بفوزه فى مسابقة مسابقة الشباب العربي 2020، والتي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بجامعة الدول العربية متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح.