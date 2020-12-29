بأسلوب الخطف.. حبس عاطلين سرقا حقائب المواطنين في النهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة.وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين "خ. ع، و"ع. ع" عاطلان، كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب المواطنين مستقلين مركبة "توكتوك"، وأقر المتهمان بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع.كانت قد وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بتعرض عدد من المواطنين للسرقة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.