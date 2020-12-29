ضبط 741 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، نتج عنها ضبط 741هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «140 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، و391 حكم غرامات، و178 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.