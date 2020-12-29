تجديد حبس المسؤولين عن مصحة علاج الإدمان بالعجمي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس 8 متهمين فى واقعة مصرع 6 مرضى بحريق بمصحة لعلاج الإدمان بحى العجمى، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهام حريق مقترن بالقتل لأحد النزلاء، والمتهم الثانى مالك الفيلا تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار، والمتهمون الـ 6 الآخرين "مديرو المصحة والمشرفون" تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المدير المسؤول عن المصحة، له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بدائرة القسم، اشترك مع إثنين آخرين في استئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان.وأضافت التحقيقات بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لإعتراضه على حجزه مما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء، وهروبه عقب ذلك.كما أكدت التحقيقات أن النزيل مدمن مخدرات، حاولت أسرته علاجه من خلال إدخاله المصحة، بمقابل مادي بلغ 3 آلاف جنيه كمبلغ تحت الحساب ولكن المريض رفض الإقامة بها.وقال أحد شهود العيان للنيابة إن الفيلا ملك إحدى السيدات، أجرتها لصالح أحد الأشخاص منذ فترة قصيرة، لاستخدامها كمصحة علاجية وآخرين، مضيفا أنهم كانوا يسمعون أصوات استغاثة من رجال فى فترات الليل، دون علم مصدرها.وأكد أحد الجيران، أنه يوم الحادث شاهد انبعاث دخان كثيف من داخل الفيلا، وسمع أصوات استغاثات من مجموعة أشخاص داخلها، وحاول الجيران فتح الباب الرئيسي وإنقاذ النزلاء، ولكنهم فشلوا فى إنقاذهم وتم إخراج 6 متوفين.كانت النيابة صرحت بدفن 6 جثث ضحايا حريق مصحة العجمي، بعد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما قررت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لمعرفه أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود العيان والمصابين عن أسباب الحريق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بمنطقة العجمى البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا غير مرخصة كمصحة ومكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق، ونسبة الإشغال بها 45 فرد، وأسفر الحريق عن وفاة 6 أشخاص وهم "إسماعيل حسن عبد القادر، 35 سنة، مقيم البطاش، متوفى، ومحمد إبراهيم محمد،41 سنة، مقيم الظاهرية متوفى، ومحمد رزق، 40سنة، مقيم كفر الدوار، متوفى، وعبد الجواد إبراهيم،43 سنة مقيم الظاهرية، متوفى، وشخص غير معلوم، 40 سنة، متوفى، وشخص آخر غير معلوم، تقريبا 43 سنة، متوفى، وإصابة خالد كمال رزق، 40 سنة، باختناق نتيجة تصاعد الدخان وتم إسعافه فى مكانهم، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، تم استهداف كل من شريكى مدير المصحة، و3 من العاملين بالمصحة مشرفين، ومالك الفيلا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.