معرض لتوزيع الأثاث والملابس مجانا للأكثر احتياجا في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض لتوزيع الأثاث والملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بقرية كفرالجنيدي مركز زفتى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وأوضحت المديرية، أن الأسر التي استفادت من المعرض حوالي 100 أسرة، وأن جميع المعارض التي يتم تنظيمها بالمحافظة تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في القرى الأكثر احتياجا بالاشتراك ودعم من جمعية الأورمان، وأن المستفيد من تلك المعارض هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.