بسبب السيول.. استمرار غلق طريق «القصير-قفط» لليوم الرابع

أعلنت مدينة القصير بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر وإدارة المرور، عن استمرار إغلاق طريق "القصير- قفط"، لليوم الرابع علي التوالي، بسبب تعرضه للسيول وهبوط أجزاء كبيرة من الطريق، مع تواصل أعمال إزالة آثار السيول وتراكمات الرمال والأحجار وترميم المناطق التي تعرضت للنحر بجوانب الطريق.كان طريق "القصير- قفط"، تعرض للسيول والأمطار الغزيرة السبت الماضي، وتم إغلاقه وإنقاذ ركاب 10 سيارات، كما حذر عدد من المسافرين المستخدمين لطريق "القصير - مرسى علم"، جنوب البحر الأحمر، من سوء حالة الطريق بعدة مناطق تعرضت للأمطار الغزيرة والسيول الأيام الماضية، خاصة في منطقة "الشيخ مالك"، وأجزاء متفرقة من الطريق لالتصاق طبقه طينية ورملية بالأسفلت من بقايا السيول.