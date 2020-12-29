«الريف المصري» تبدأ تلقي طلبات تقنين وضع اليد.. وتخفيض الرسوم

أعلنت شركة الريف المصري الجديد عن فتح باب تلقي طلبات التقنين بمناطق المغرة وغرب المنيا وسيوة، مع تخفيض رسوم المعاينة لتكون 500 جنيه للفدان الواحد.وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتم تلقي الطلبات وسداد رسوم المعاينة المقررة مرفقا بها إحداثيات قطعة الأرض التي سيتم تقنينها خلال الفترة من 10 يناير حتى 11 مارس المقبل، كما سيتم إضافة مساحات جديدة لعملاء التقنين الجادين السابق التعاقد على أراضيهم في منطقة المغرة، وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة.