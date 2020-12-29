13 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ2ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 58 ألفًا و542 حالة.وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية اليوم الثلاثاء- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و386 حالة.