بسبب الإخوان.. مسجد باريس ينسحب من مفاوضات «مجلس الأئمة»

استمرارًا لرفض الإخوان في فرنسا، أعلن عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، مساء الإثنين، انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بتأليفه.وجاء في بيان حافظ، على صفحة المسجد على وسائل التواصل: "لقد قررت التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية".وتابع البيان: "للأسف، المكون الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصًا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة في الميثاق".جدير بالذكر أن الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف الإسلامية والنزعة الانعزالية.يذكر أنه من بين الهيئات التي تدخل في تنفيذ مشروع ماكرون مع مسجد باريس، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهو ممثل تنظيم الإخوان في فرنسا.حيث تم تفويض مهمة تنفيذ مشروع ماكرون إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.وكان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبًا ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع ديسمبر حول "ميثاق للقيم الجمهورية".واستنكر حافظ سعي "أعضاء في الحركة الإسلامية" إلى إظهار أن "الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين"، واصفًا ذلك بأنه "كذب مفضوح".وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن "الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم".