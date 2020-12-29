«بومبيو» يبحث الأزمة الخليجية مع وزير خارجية قطر قبل قمة الرياض

تلقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.وناقش الجانبان خلال المحادثات الهاتفية، مستجدات الأزمة الخليجية، وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما الوضع في العراق، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة.وتأتي المحادثات الأمريكية – القطرية، قبل أيام من القمة الخليجية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل، وسط الحديث عن احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة الخليجية، لإنهاء المقاطعة العربية لقطر التي طال أمدها لأكثر من ثلاث سنوات.وأعلنت في الخامس من يونيو 2017، دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة «الجزيرة» المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.وشهد الخلاف الخليجي، المستمر لأكثر من 3 سنوات تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي، عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.وفيما يخص الجانب القطري، أكد وزير خارجية قطر، عدم وجود أية معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، وأن دولة قطر لا تلتفت إلى الأمور الصغيرة، حسب قوله.وشدد «بن عبدالرحمن آل ثاني» في تصريحات صحفية سابقة خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، على أن دولة قطر ثابتة على موقفها بشأن وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأن تحل كافة الأزمات بالحوار المباشر البنَّاء، معتبرًا أن استمرار الخلاف لا يصب في مصلحة أي طرف، وأن شعوب دول مجلس التعاون الخاسر الأكبر من هذه الأزمة.